Protest beim Bauernbundball in Graz: Tierschutz für Schweine gefordert

Am 28. Feber findet der Bauernbundball in Graz statt.

Am 28. Feber 2025 feiert der Steirische Bauernbundball sein 74. Jubiläum. Mit rund 16.000 Gästen in der Grazer Stadthalle verspricht Europas größter Ball kulinarische und musikalische Höhepunkte. Mehr dazu hier: Vorfreude auf den Steirischen Bauernbundball 2025 steigt. Ausgerechnet an diesem Tag soll ab 18 Uhr portestiert werden. Seit 2019 wird das Ende des Schweine-Vollspaltenbodens gefordert, doch der Bauernbund weigert sich weiterhin, den Tieren zumindest Stroh anzubieten.

Protest gegen die Missstände in der Schweinehaltung beim Bauernbundball

Mit Unterstützung des fünf Meter großen Schweins Grunzi sowie zahlreichen Transparenten und Lautsprechern soll auf dem Bauernbundball auf die kritische Lage der Schweine auf Vollspaltenboden hingewiesen werden. Rund 16.000 Gäste aus der Landwirtschaft werden dort erwartet. Für den VGT ist es eine einmalige Gelegenheit, an diejenigen zu appellieren, die bisher Fortschritte im Tierwohl für Schweine blockiert haben.