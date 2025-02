Tausende Österreicher warteten vergeblich auf Klimabonus

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 19:51 / ©Montage: Canva & BMK / Perwein

Anfang Februar haben hunderttausende Österreicher an einem einzigen Tag bis zu 290 Euro auf ihre Konten bekommen. Die zweite Auszahlungswelle des Klimabonus stand am 6. Februar nämlich am Programm, bis tags darauf haben sich die Überweisungen dann noch gezogen. Seitdem ist wieder Stille rund um die Bonuszahlung eingekehrt. Doch schon bald wird sich das wieder ändern, Mitte März werden nämlich noch die restlichen Briefe versendet.

„8.600 Überweisungen sind wieder retour gegangen“

Aber noch einmal zurück zu den Überweisungen. Tausende Österreicher haben da nämlich vergeblich auf den Klimabonus gewartet – und das, obwohl sie anspruchsberechtigt gewesen wären. „Rund 8.600 Überweisungen sind aufgrund von geschlossenen Konten wieder retour gegangen“, erklärt das Klimaministerium auf Nachfrage von 5 Minuten dazu.

Rund 106.500 Klimabonus-Briefe werden ab 12. März verschickt

Doch für Betroffene besteht kein Grund zur Sorge. Die bis zu 290 Euro bekommen sie natürlich trotzdem noch. Wenn ab 12. März nämlich die Klimabonus-Briefe verschickt werden, wird diesen rund 8.600 Personen der Bonus ebenfalls per Post und Brief zugeschickt werden. Damit erhöht sich die anfänglich angenommene Summe von knapp unter 100.000 Briefen auf rund 106.500, heißt es seitens des Ministeriums. Der Postversand soll daraufhin innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.

Klimabonus-Brief wartet wochenlang bei der Post

Kommt das Geld in Form von Gutscheinen, muss man übrigens auch zu Hause sein, will man sich einen zusätzlichen Weg zur Post ersparen. Es handelt sich nämlich um RSa- bzw. RSb-Briefe. Ist man nicht zu Hause, kann man auch eine Vollmacht ausfüllen, dann kann jemand anderes den Brief entgegennehmen. Ansonsten wird der Bonus bei der Post drei Montage lang aufbewahrt, ehe er – inklusive der Gutscheine – wieder ins Ministerium zurückgeschickt wird. Im Herbst 2024 haben beispielsweise knapp 89.000 Personen den Brief nicht bei der Post abgeholt. Mehr dazu hier: Tausende Österreicher ignorieren 290-Euro-Brief.

Was, wenn ich den Klimabonus nicht abgeholt habe?

Doch auch wenn man das vergisst, ist noch lange nicht alles verloren. Man hat in diesem Fall nämlich immer noch drei Jahre lang Zeit, sich die bis zu 290 Euro überweisen zu lassen. Und das geht auch ganz einfach über ein online-Formular auf der Klimabonus-Website hier. Übrigens: Auch die Klimaboni der Jahre 2022 und 2023 können auf diese Art und Weise noch überwiesen werden. Die zwei Voraussetzungen dafür: Man darf ihn noch nicht bekommen haben und muss anspruchsberechtigt gewesen sein.