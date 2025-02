Horst Nussbaumer wird neuer ÖOC-Präsident

Horst Nussbaumer soll am 24. März zum neuen ÖOC-Präsidenten gewählt werden.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 20:13 / ©XPA / APA / picturedesk.com

Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) bekommt einen neuen Präsidenten: Horst Nussbaumer, derzeit Präsident des Österreichischen Ruderverbands, soll am 24. März im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung offiziell gewählt werden, so hieß es von der APA. Er würde auf Karl Stoss folgen, der das Amt seit 2009 innehatte. Zur Seite könnten ihm die Vizepräsidenten Roswitha Stadlober (ÖSV), Elisabeth Max-Theurer (OEPS) und Markus Prock (ÖRV) stehen.

Zur Person: Nussbaumer

Nussbaumer, beruflich für das Bankhaus Spängler tätig, bringt eine beeindruckende sportliche Laufbahn mit: Der ehemalige Ruderer nahm dreimal an den Olympischen Spielen teil (1992, 1996, 2000) und holte 1998 WM-Bronze im Doppelvierer. Seit 2013 steht er an der Spitze des Ruderverbands, soll dort aber noch bis Herbst im Amt bleiben, so die APA weiter.