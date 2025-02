STEIERMARK SCHAU 2025: Pavillons bringen Schloss Eggenberg nach Wien

Die STEIERMARK SCHAU zeigt alle zwei Jahre wichtige gesellschaftliche Themen aus Kunst und Wissenschaft. Ein besonderes Highlight ist der Pavillon, der aktuelle Themen kreativ aufgreift. Dieses Jahr gibt es sogar drei Pavillons. Der Aufbau am Wiener Heldenplatz läuft bereits. Die Ausstellung kann vom 13. bis 30. März besucht werden.

Schloss Eggenberg im Fokus: Glanz, Krisen und das Leben dahinter

Die diesjährige STEIERMARK SCHAU steht unter dem Titel Ambition & Illusion und widmet sich der Geschichte von Schloss Eggenberg. Sie zeigt die Glanzzeiten des UNESCO-Welterbes, beleuchtet aber auch die Krisen und das Leben der damaligen Bewohner. Drei Pavillons mit einzigartigen Architekturkonzepten und zeitgenössischen Kunstwerken ergänzen die Ausstellung. Am Wiener Heldenplatz können Besucher alle drei Pavillons an einem Ort erleben, bevor sie in der Steiermark – im Schlosspark Eggenberg, in Mariazell, Leoben – und sogar über die Landesgrenzen hinaus zu sehen sind.

©Universalmuseum Joanneum/A. Sorger-Domenigg Die Pavillons sind inspiriert von der Architektur des Schlosses Eggenberg – entworfen von der Grazer Architektengruppe WG3.

Mobile Pavillons als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Die STEIERMARK SCHAU wird vom Universalmuseum Joanneum organisiert. Für den wissenschaftlichen Geschäftsführer Marko Mele sind die Pavillons ein besonderes Highlight: „Das Besondere an der STEIERMARK SCHAU ist die Kombination eines fixen Hauptstandortes mit einem mobilen Element, das es ermöglicht, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen im Dialog der Disziplinen auseinanderzusetzen.“

Architektur trifft Geschichte: Grazer Gruppe interpretiert Schloss Eggenberg neu

Die Pavillons sind inspiriert von der Architektur des Schlosses Eggenberg – entworfen von der Grazer Architektengruppe WG3. Ihr Konzept bringt die Geschichte und Ästhetik des Schlosses auf kreative Weise in die mobilen Ausstellungsräume. „So spiegelt sich etwa das Zahlenspiel, das man in Schloss Eggenberg im gesamten Gebäude finden kann, im Entwurf wider und bildet damit ein Zitat auf den Hauptschauplatz der STEIERMARK SCHAU“, erklären die Architekten von WG3.

Reise der Pavillons: Von Wien nach Graz und weiter

Die Pavillons bestehen überwiegend aus einem Holzgerüst, das an Zeltstrukturen erinnert. Mit einer Gesamtfläche von über 470 Quadratmetern, verteilt auf etwa 150 Quadratmeter pro Pavillon, sind sie als temporäre Bauten geplant. Nach ihrer Präsentation in Wien reisen die Pavillons an verschiedene Orte weiter – nach Graz in den Schlosspark Eggenberg, nach Mariazell, Leoben und darüber hinaus. Die Ausstellung am Wiener Heldenplatz ist vom 13. bis 30. März geöffnet.