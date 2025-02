Kontrolle verloren: Holländischer Skifahrer (16) schwer verletzt

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 20:32 / ©5 Minuten

Am Dienstag 25. Februar 2025 gegen 9.30 Uhr fuhr ein 16-jähriger Holländer im Schigebiet Zillertal Arena mit Schi die schwarz Piste ab. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über die Schi und stieß mit hoher Geschwindigkeit gegen einen rechtsseitigen Begrenzungszaun. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die Schutzpolster des Zaunes weggerissen und der Schifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom NAH „Heli 4“ in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.