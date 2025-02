1 Milliarde Euro EU-Förderungen für Kärnten: Regionale Auswirkungen

Die Kärntner Landesregierung zog eine umfassende Bilanz zur EU-Struktur- und Investitionspolitik für den Zeitraum 2014 bis 2020. Dabei wurde deutlich: Kärnten profitierte erheblich von den EU-Förderungen. Knapp eine Milliarde Euro wurde in über 11.000 Projekte investiert, wodurch Arbeitsplätze gesichert, soziale Einrichtungen gefördert und die Infrastruktur ausgebaut werden konnte.

Zentrale Rolle

Landeshauptmann Peter Kaiser betonte die zentrale Rolle der EU-Gelder für das Bundesland: „Diese Förderungen waren und sind essenziell für Kärnten. Sie ermöglichen Investitionen in den Wirtschafts- und Arbeitsstandort, den Ausbau des Sozialbereichs, den Wohnbau sowie die Erhaltung der Landwirtschaft.“ Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei die Unterstützung durch die EU unverzichtbar.

Bedeutung für ländlichen Raum

LHStv. Martin Gruber hob besonders die Bedeutung der Mittel für den ländlichen Raum hervor. Mit Geldern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) konnten nachhaltige Entwicklungen in der Landwirtschaft und Infrastruktur vorangetrieben werden. „Diese Mittel schaffen nicht nur eine effiziente Landwirtschaft, sondern sorgen auch für Investitionen, die den Lebensraum in Kärnten langfristig stärken“, erklärte Gruber.

Auch Sozialbereich profitiert

Auch der Sozialbereich profitierte in hohem Maße von der EU-Unterstützung. Wie Sozialreferentin Beate Prettner erläuterte, wurden mit elf Millionen Euro insgesamt 22 Projekte gefördert, die sich insbesondere mit den Themen Behindertenhilfe, Chancengleichheit sowie Kinder- und Jugendhilfe befassten.

Kärnten maßgeblich gestärkt

Die Bilanz zeigt, dass Kärnten durch EU-Förderungen maßgeblich gestärkt wurde. Insbesondere Investitionen in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Italien und Slowenien, in den Arbeitsmarkt und in die regionale Wirtschaftsförderung trugen zur positiven Entwicklung des Bundeslandes bei. Insgesamt wurden 998,14 Millionen Euro an Fördermitteln ausgeschüttet – eine Summe, die den Wirtschaftsstandort Kärnten nachhaltig prägt.