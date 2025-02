Auto kracht in Sattelschlepper: Insassen nach Crash ins Spital

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 14.02 Uhr lenkte eine 22-jährige deutsche Staatsangehörige ein Auto, auf der L39 von Kössen kommend in Fahrtrichtung Erpfendorf. Im Kreuzungsbereich mit der B178 beabsichtigte sie nach links in Richtung Waidring abzubiegen. Im Fahrzeug befanden sich dabei noch zwei Insassen, 20 und 22 Jahre, beide deutsche Staatsbürger.

Drei Verletzte

Gleichzeitig lenkte ein 59-jähriger Österreicher ein Sattelkraftfahrzeug auf der B178 von Waidring kommend in Fahrtrichtung St. Johann in Tirol. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei alle drei Insassen des Autos verletzt wurden. Sie wurden mit der Rettung in das BKH St. Johann in Tirol verbracht. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand am Sattelzugfahrzeug erheblicher Sachschaden. Am Auto entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B178 kurzzeitig total gesperrt.

Im Einsatz standen: