Kennzeichen-Diebstahl im Stubaital: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 25. Februar 2025 zwischen 10 und 15 Uhr wurde von einer unbekannten Täterschaft die vordere Kennzeichentafel eines niederländischen Autos, der am Parkplatz des Schigebietes „Schlick 2000“ abgestellt war gestohlen. Bereits in der Nacht vom 23. auf 24. Februar 2025 wurden von den unbekannten Tätern im Ortsgebiet von Neustift im Stubaital 2 Kennzeichentafeln von Autos gestohlen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neustift im Stubaital unter 059133/7119 erbeten.