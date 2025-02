124 km/h im 50er-Bereich – Führerschein weg

Am Abend

Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen in St. Lorenz am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 17.45 Uhr konnte ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 124 km/h gemessen (Ortsgebiet 50 km/h) werden. Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck konnte das Fahrzeug aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit nicht rechtzeitig am Standort der Polizisten zum Stillstand bringen, sondern musste dieses bei nächster Gelegenheit wenden.

Führerschein abgenommen

Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Das Auto ist auf den Vater des Lenkers zugelassen, weshalb von der Beschlagnahme des Fahrzeuges nach Rücksprache mit der BH Vöcklabruck abgesehen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die mitfahrende Freundin übergeben. Anzeige wird erstattet. Sechs weitere Lenker mussten aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen Organmandate an Ort und Stelle bezahlen.