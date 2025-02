Trübes Wetter und Regen am Mittwoch in Kärnten

Viel Niederschlag ist am Mittwoch zu erwarten.

Veröffentlicht am 25. Februar 2025, 21:04 / ©Georg Steinwender

Am Mittwoch zeigt sich Kärnten von seiner grauen Seite: Dichte Wolken prägen den Tag, und bereits am Vormittag setzt in Teilen Oberkärntens sowie im Bereich der Karawanken leichter Regen ein. Im Laufe des Nachmittags breitet sich der Niederschlag auf das gesamte Bundesland aus, wobei der Schwerpunkt im Südosten liegt.

Schneefallgrenze sinkt

Mit dem Durchzug einer Kaltfront aus dem Norden sinkt die Schneefallgrenze von anfänglich 1400 Metern bis zum Abend allmählich unter 1000 Meter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frischen 4 und maximal 8 Grad – ein spürbarer Rückgang im Vergleich zu den Vortagen.