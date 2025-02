Unfall in Lech: 59-jähriger Skifahrer verletzt

Am 25. Feber kam es in Bludenz zu einem Skiunfall mit Fahrerflucht.

Am 25. Februar 2025 gegen 12.15 Uhr kam es im Bezirk Bludenz zu einem Skiunfall. Ein 59-jähriger Skifahrer aus Deutschland fuhr von der Madlochbahn-Bergstation in Lech talwärts in Richtung Zug. Etwa 500 Meter nach der Rinderer Hütte kollidierte ein unbekannter männlicher Skifahrer von hinten mit dem 59-Jährigen, wodurch beide zu Sturz kamen. Der verunfallte Skifahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Unfallverursacher, ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Gestürzten und fuhr anschließend weiter. Der 59-jährige Skifahrer wurde durch die Pistenrettung geborgen.