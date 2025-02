Regnerischer Mittwoch in Österreich mit Temperaturen bis 11 Grad

Im ganzen Land bleibt es stark bewölkt, mit weiterhin verbreitetem Regen, vor allem entlang der Alpennordseite. „Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt der Niederschläge in den Süden, wobei der meiste Regen in Kärnten fällt. Die Schneefallgrenze liegt größtenteils zwischen 700 und 1200 Metern“, weiß die GeoSphere Austria. Im Süden ist es überwiegend windschwach, lediglich in einigen Tälern Kärntens und Osttirols kann zeitweise ein föhniger Nordwind aufkommen. Ansonsten weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, der in Oberösterreich und dem Wienerwald vorübergehend auch stärker wird. Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 5 bis 11 Grad.