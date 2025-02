Beim Kochen eingeschlafen: Nachbarin verhinderte Schlimmeres

Der 21-Jährige bereitete sich kurz nach Mitternacht Essen auf dem Herd in seiner Wohnung im Bezirk Spittal an der Drau zu. Dabei schlief er jedoch vor dem Fernseher ein. Währenddessen kam es zu einer so starken Rauchentwicklung, dass der Brandmelder in der Wohnung auslöste. Eine Nachbarin hörte diesen und läutete in der Folge an der Wohnungstüre.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

„Nachdem niemand öffnete, verständige sie die Feuerwehr“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Radenthein. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Radenthein und Untertweng mussten die Wohnungstüre gewaltsam öffnen und bargen den schlafenden Mieter. Dieser wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.