Einbruch im Bezirk St. Veit: Tresor mit tausenden Euro gestohlen

In ein Wohnhaus im Bezirk St. Veit an der Glan wurde eingebrochen.

Laut ersten Informationen der Polizei dürfte der bislang unbekannte Täter in den späten Nachmittagsstunden in das Wohnhaus im Bezirk St. Veit an der Glan eingebrochen sein. In der Folge durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete einen Möbeltresor, der in einem Schrank verankert gewesen war. „Einige tausend Euro befanden sich darin“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Launsdorf. Die Ermittlungen sind bereits voll im Gange.