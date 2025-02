Wanderwege & Co.: Millionen-Investitionen in regionale Projekte

Investitionen fließen unter anderem in den Ausbau des Wander- und Radfahrangebotes in Kärnten.

Investitionen fließen unter anderem in den Ausbau des Wander- und Radfahrangebotes in Kärnten.

Tatsächlich sind alle sieben Kärntner Regionen im Rahmen des Regionalentwicklungsgesetzes (K-REG 2023) verpflichtet, jährlich Arbeitsprogramme zu erstellen. Auch heuer sind wieder 281 Projekte geplant; davon sind 185 bereits in der Umsetzung und 96 befinden sich in der finalen Planungsphase. „Starke und vitale Regionen sind wesentlich für unser Bundesland, deshalb ist es wichtig, dass hier konsequent an Projekten gearbeitet wird, die im Einklang mit den regionalen Entwicklungsstrategien stehen“, meint Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) dazu.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

18,5 Millionen an Landes- oder EU-Mitteln

Unterstützt werden besagte Projekte mit insgesamt 18,5 Millionen an Landes- oder EU-Mitteln. Laut Gruber ist davon auszugehen, dass der sogenannte Hebeleffekt – also die Auswirkung eines Fördereuros – bei diesen regionalen Projekten bei 1,76 liegt. „Das bedeutet, die eingesetzten Fördermittel in der Höhe von 18,5 Millionen Euro lösen ein Investitionsvolumen von über 32 Millionen Euro direkt in den jeweiligen Gemeinden und Ortschaften, bei den Vereinen und diversen Organisationen aus“, so der Landeshauptmann-Stellvertreter.

Projektschwerpunkte

Die Projektschwerpunkte liegen vor allem auf der Stärkung der Orts- und Stadtkerne, der Reaktivierung von Leerständen sowie der Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere in Hinblick auf die Koralmbahn. Dabei reicht die Bandbreite vom sanften Ausbau des Wander- und Radfahrangebotes über die Erstellung räumlicher Entwicklungskonzepte zur Schaffung von Zukunftsräumen bis hin zur Sanierung geschichtsträchtiger Räumlichkeiten, um Kulturschätze zu erhalten.