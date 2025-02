Auto stürzt von Wagenheber: 31-Jähriger unter Fahrzeug eingeklemmt

Ein 31-Jähriger wurde bei einer Autoreparatur in Stroheim unter seinem Fahrzeug eingeklemmt.

In Stroheim kam es am Dienstag, dem 25. Februar 2025, zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 31-jähriger Linzer wurde bei Reparaturarbeiten an seinem Citroën Jumper unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann hatte den Lieferwagen mit einem Wagenheber und einem Unterstellbock aufgebockt, um die Antriebswelle zu wechseln. Während er unter dem Fahrzeug lag, löste sich die Konstruktion, und der Wagen rutschte ab. Der 31-Jährige wurde im Bereich von Becken und Oberkörper eingeklemmt.

Schnelle Reaktion des Vaters

Glücklicherweise war der Vater des Verletzten, ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, vor Ort. Er reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang. Binnen kurzer Zeit trafen die Rettungskräfte ein. Aufgrund der unbestimmten Verletzungen wurde entschieden, den 31-Jährigen mit dem Rettungshubschrauber abzutransportieren. Er wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen, wo er weiter medizinisch versorgt wurde.