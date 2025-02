Reiseverkehr am Wochenende: Die Stau-Hotspots in Österreich

Am kommenden Wochenende starten in Bayern, in Teilen Tschechiens und der Slowakei die Ferien. Im Saarland und in Sachsen sowie in Teilen der Niederlande, Polens und weiteren Ländern endet der Urlaub. Der ÖAMTC geht von lebhaftem Verkehr auf den Transitrouten aus. Als Nadelöhr wird sich einmal mehr die Baustelle zwischen Golling und Werfen im Zuge der Tauern Autobahn (A10) erweisen. Auch auf der Brenner Autobahn (A13) sollten Verzögerungen eingeplant werden, weil viele schon Richtung Südtirol unterwegs sein werden. Außerdem erwarten die ÖAMTC-Verkehrsexperten Staus rund um die großen Skigebiete.

Lange Staus am Samstag erwartet

Die längsten Staus wird es am Samstag vor der A10-Tunnelbaustelle geben, prognostiziert der Club, und erinnert in diesem Zusammenhang an die Abfahrtssperren, die noch bis Ende März gültig sind.