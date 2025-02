Bewaffneter Raub in Wiener Drogerie: Mann bedroht Kassierin mit Waffe

Die Polizei sucht diesen Mann nach einem bewaffneten Raub in einer Drogerie in Wien.

Am Donnerstag, dem 13. Februar 2025, gegen 18.15 Uhr ereignete sich ein schwerer Raub in einer Drogeriefiliale in der Raxstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ein bisher unbekannter Mann betrat das Geschäft und forderte eine Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Um seine Drohung zu untermauern, hob er seine Kapuzenjacke an und zeigte ihr eine Schusswaffe, die sich in seinem Hosenbund befand. Die Angestellte folgte den Anweisungen und übergab dem Täter das Bargeld. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien übernommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Verdächtigen. Der Tatverdächtige wird als etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und eine stämmige Figur haben. Wer den Mann erkennt oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, kann sich vertraulich an die Polizei wenden. Auch anonyme Hinweise sind möglich. Unter 01-31310-57220 können Zeugen sachdienliche Informationen melden.