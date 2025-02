WhatsApp-Betrüger schlägt erneut zu – diesmal in Salzburg

Am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, kam es in Taxenbach erneut zu einem Fall des sogenannten Tochter-Sohn-Betrugs. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte eine 68-jährige Frau über WhatsApp und gab sich als ihre Tochter aus. In der Nachricht behauptete er, dass das Smartphone defekt ist und dringend Geld benötigt wird. Die Frau glaubte der Geschichte und fiel auf den Trick herein. Noch am selben Tag überwies sie einen hohen Geldbetrag an den Betrüger. In zwei separaten Überweisungen schickte die Frau mehrere Tausend Euro auf das angegebene Konto. Erst später stellte sich heraus, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.