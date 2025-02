Dating-Event am Flughafen: KI soll Herzen höher schlagen lassen

Eine KI-gestützte Dating-Veranstaltung findet am 21. März 2025 am Flughafen Klagenfurt statt.

Eine KI-gestützte Dating-Veranstaltung findet am 21. März 2025 am Flughafen Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 09:01 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

„In einer Welt, in der wir durch Bildschirme verbunden, aber oft emotional getrennt sind, erschaffen wir einen Raum für authentische Begegnungen mit Herz und Verstand,“ erklärt Martina Sottovia das geplante Dating-Event am Flughafen. Das Konzept ist zweistufig: Vor dem eigentlichen Event durchlaufen die Teilnehmenden ein exklusives KI-Matching. Ein psychologisch fundierter Fragebogen ermittelt Persönlichkeitsmerkmale und Kompatibilitätsfaktoren. „Die meisten Menschen verbringen mehr Zeit mit der Auswahl ihres Handys als mit der Suche nach einem passenden Partner“, schmunzelt Helmar Lipautz, KI-Architekt und Gründer von Y7 aus Klagenfurt. Mit seinem innovativen „Y7 Matchmaking-Algorithmus“ bringt der Klagenfurter erstmals die gleiche KI-Expertise, die sonst Unternehmensprozesse optimiert, gezielt für zwischenmenschliche Beziehungen ein. Er ist überzeugt: „Unsere KI erhöht die Chancen, dass der Funke überspringt – den Rest übernimmt die Chemie.“

Flughafen Klagenfurt als „Ort der Begegnung“

Sottovia ergänzt: „80 Prozent der Matches auf Dating-Apps führen nie zu einem Treffen im echten Leben. Bei uns ist das anders – hier entsteht echte Magie im Moment, mit Menschen, die wirklich zueinander passen könnten.“ Die Wahl des Veranstaltungsortes ist dabei kein Zufall. „Kein Ort steht besser für einen Neubeginn als ein Flughafen-Terminal voller Möglichkeiten“, so Sottovia. Auch Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt ist begeistert von diesem Projekt: „Wir freuen uns, dass diese ganz besondere Veranstaltung bei uns am Flughafen im UDO & ROY stattfinden wird und hoffen, dass dabei viele neue persönliche Verbindung geknüpft werden.“

Für Singles zwischen 25 und 45 Jahren

Das Event richtet sich an Singles zwischen 25 und 45 Jahren und beginnt am 21. März um 18.30 Uhr am Flughafen Klagenfurt. Für 111 Euro pro Person bietet das Event ein komplettes Paket: Kulinarische Köstlichkeiten, erfrischende Getränke, stimmungsvolle Atmosphäre und durchdachte Gesprächsanlässe, die tiefere Verbindungen fördern. „Jedes Detail ist darauf ausgerichtet, dass Menschen sich öffnen und einander wirklich begegnen können,“ verspricht die Veranstalterin. Anmeldungen sind unter www.liebesfunken.at möglich.