Tragödie in Vorarlberg: Mopedlenker (16) stirbt bei Crash mit Fußgänger

Am Dienstagabend, dem 25. Februar 2025, kam es auf der Lindauer Straße in Hörbranz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit seinem Moped in westlicher Richtung unterwegs, als es zu einer folgenschweren Kollision kam. Zur gleichen Zeit überquerte ein 15-jähriger Fußgänger die Fahrbahn in südliche Richtung. Der Mopedfahrer erfasste den Fußgänger frontal. Beide Jugendlichen kamen dabei zu Sturz.

Schwere Verletzungen nach Kollision

Durch den Aufprall wurde der 15-Jährige an den Straßenrand geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mopedlenker wurde bei dem Sturz von seinem Fahrzeug geschleudert und prallte gegen einen Zaun am rechten Fahrbahnrand. Sein Moped kam erst nach rund 20 Metern zum Stillstand. Der 16-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste noch an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt werden. Nach der Erstversorgung wurde der Mopedlenker ins LKH Feldkirch gebracht. Trotz medizinischer Behandlung erlag er wenig später seinen Verletzungen.