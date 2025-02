Streik in München: Grazer Flüge betroffen

Aufgrund eines Streiks am Flughafen München werden am 27. und 28. Februar alle Graz-Flüge von und nach München gestrichen

Aufgrund eines Streiks am Flughafen München werden am 27. und 28. Februar alle Graz-Flüge von und nach München gestrichen

„Aufgrund eines Streiks am Flughafen München werden am 27. und 28. Februar alle Graz-Flüge von und nach München gestrichen“, informiert der Grazer Flughafen. Fluggäste, die von einer Annullierung betroffen sind, werden von den Lufthansa Group Airlines informiert. „Um die Planungssicherheit unserer Reisenden sicherzustellen, bieten die Lufthansa Group Airlines allen Gästen mit Flügen von oder nach München in der Zeit vom 27.–28. Februar eine kostenlose Umbuchung auf einen früheren Flug im Zeitraum 25.-26. Februar oder späteren Flug ab Samstag, den 1. März an. Alternativ ist eine kostenlose Stornierung Ihres Tickets möglich“, heißt es seitens der Fluglinie.