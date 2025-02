WienMobil Hüpfer: E-Bus auf Abruf wird noch besser

Der Hüpfer, ein E-Bus auf Abruf, ist seit über drei Jahren erfolgreich in den Bezirken Liesing und Donaustadt unterwegs. Die Wiener Linien haben nun in Zusammenarbeit mit den Entwicklern der Hüpfer-Apps den Dienst noch weiter verbessert. Nach der Auswertung von 27.000 Fahrten sowie zahlreichen Rückmeldungen von Fahrgästen und Fahrern wurde der Algorithmus der App neu justiert. Ziel war es, die Routenplanung noch kundenfreundlicher und effizienter zu gestalten. Diese Änderungen sollen dazu beitragen, dass Fußwege verkürzt und unnötige Umwege vermieden werden.

Schneller und effizienter ans Ziel

Die Anpassung des Algorithmus sorgt nicht nur für eine kürzere Wartezeit, sondern auch für schnellere und direktere Verbindungen. Seit dem Februar-Update werden die Wege optimaler geplant, was den Fahrgästen zugutekommt. „Der Hüpfer ist eine wichtige Ergänzung für die Bewohner in den Außenbezirken“, erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Besonders in weniger dicht besiedelten Gegenden, wie in Liesing und Donaustadt, werden die Anforderungen an den öffentlichen Verkehr anders wahrgenommen als im Zentrum. Der optimierte Hüpfer bietet den Bewohnerinnen nun mehr Flexibilität, schneller ans Ziel zu kommen.

Hohe Zufriedenheit bei Fahrgästen

Vor der Einführung des Updates war die Zufriedenheit mit dem Hüpfer bereits sehr hoch. Eine Online-Umfrage zeigte, dass der Dienst eine beeindruckende Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Punkten erhielt. Laut den Wiener Linien zeigt dies das Vertrauen und die positive Resonanz der Fahrgäste. Die Nutzung des Hüpfer erfordert weiterhin einen gültigen Fahrschein der Wiener Linien, der auch für die Weiterfahrt in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln verwendet werden kann. Damit bleibt der Hüpfer eine bequeme und verlässliche Option für die Pendler in den Außenbezirken.