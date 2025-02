Mittelmeertief: Gibt der Winter in Kärnten ein Comeback?

Eine dicke Wolkendecke liegt derzeit über Kärnten. Grund dafür ist ein Mittelmeertief, welches im Tagesverlauf auch Niederschlag mit sich bringt. Zunächst aber nur Regen, wie man in der Geosphere-Austria-Zentrale auf Nachfrage von 5 Minuten betont: „Im Bereich der Karawanken ist mit 30 Litern pro Quadratmeter zu rechnen.“

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Erst am Abend sinkt die Schneefallgrenze langsam. Während es in Klagenfurt und Villach aber höchstens zu Schneeregen kommt, sieht die Lage oberhalb von 700 Metern Seehöhe anders aus. „Dort kann regional schon etwas mehr zusammen kommen“, so der Meteorologe. Winterlich soll es zum Beispiel in Bad Bleiberg werden. Dort werden zwischen 10 und 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Oberhalb von 1.000 Metern Seehöhe könnten es sogar zwischen 20 und 30 Zentimeter werden. „Am Loiblpass ist es wiederum abhängig von der Föhnlage“, erklärt der Fachmann. Möglich sind auch dort bis zu 15 Zentimeter.

Niederschlagspause am Donnerstag

Im Verlauf der Nacht bessert sich die Wetterlage dann langsam wieder. In Oberkärnten beginnt der Donnerstag meist schon trocken. „In Unterkärnten kann es in der früh noch leicht regnen“, heißt es abschließend.