Blutiger Clan-Streit in Graz: Eifersuchtsdrama spitzt Familienfehde zu

Über die Weihnachtsfeiertage kam es in Graz zu mehreren Auseinandersetzungen unter Syrern. Fünf Jugendliche erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen. Wie sich herausstellte, ging der Gewaltserie eine Streit zweier befeindeter Clan-Familien voraus, welcher sich durch ein Eifersuchtsdrama weiter zuspitzte.

Blutige Feiertage

Allem voran ging eine Meinungsverschiedenheit zwischen den syrischen Landsleuten gegangen sein. Daraufhin kam es am Christtag, dem 25. Dezember 2024, zu gleich mehreren Attacken. Das erste Opfer – ein 18-jähriger Mann – erlitt in der Dreihackengasse einen Stich in den Rücken. Kurze Zeit später kam es in der Elisabethinergasse zu einer weiteren Attacke gegen einen 16-Jährigen. Der junge Syrer erlitt ebenfalls einen Stich in sein Gesäß. „Zudem soll er mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein“, hieß es im Dezember seitens der Polizei. Im Anschluss setzte sich die Auseinandersetzung in der Ägydigasse fort, wo ein 17-Jähriger mit einer Eisenstange und Holzlatten bearbeitet wurde. Er erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Dem nicht genug, traten die Verdächtigen auch in der Annengasse in Erscheinung und bedrohten dort erneut einen 19- und einen 17-Jährigen mit einer Schreckschusspistole.

Festnahmen in Innsbruck

Nur einen Tag später kam es im Bereich des Grazer Hauptbahnhofes wieder zu einer Auseinandersetzung unter den Syrern. Dabei verletzte sich einer der Verdächtigen. „Der 20-Jährige musste im UKH-Graz ambulant behandelt werden. Dadurch gelang es den erhebenden Polizisten, einen Zusammenhang zu den Taten des Vortages herzustellen“, erklärten damals die Beamten. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin seine Festnahme an. Bereits am 27. Dezember 2024 konnten zwei weitere Tatverdächtige (17, 20) in Innsbruck festgenommen werden.

Eifersuchtsstreit als Auslöser

Allen voran ging laut Berichten der Steirerkrone offenbar ein Eifersuchtsstreit. Einer der Syrer, ein 25-Jähriger, war wohl in eine Österreicherin verliebt, die sich jedoch bereits für einen Mann eines anderen Clans entschieden hatte. Der Bruder des 25-Jährigen, wurde daraufhin – wie berichtet – aus Rache verprügelt. Das wiederum löste einen Streit zwischen den ohnehin schon befeindeten Familien aus. Ein anderer Bruder (20) wiederum organisierte Familienangehörige aus Wien und Tirol und ging auf „Rachefeldzug“. Das Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen versuchten Mordes.

Weitere Festnahme

Drei Personen (die Brüder sowie ein weiterer Tatverdächtiger) befinden sich bereits seit dem Vorjahr in U-Haft. Wie die Steirerkrone berichtet, soll nun auch der 25-Jährige im Zuhause seiner Eltern festgenommen worden sein. In der eigentlichen Wohnung habe die Cobra einen Somalier vorgefunden, der aufgrund einer drohenden Abschiebung geflüchtet war. Die Tatverdächtigen leugnen die Vorwürfe. Weitere Festnahmen im Raum Wien und Tirol stehen laut Steirerkrone bevor. Auf das 18-Jährige Opfer des Mordversuchs wurde nach dem Vorfall von einem Mitglied der verfeindeten Familie Druck ausgeübt, er solle seine Aussage nochmal überdenken.