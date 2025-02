Hilde Seiler verstorben: „Eine Kämpferin für Gleichstellung“

Mit dem Tod von Hilde Seiler verliert der ÖGB eine herausragende Persönlichkeit, die ihr Leben dem Einsatz für Frauenrechte und Gleichstellung widmete. „Ich bin tief betroffen vom Tod Hilde Seilers, die als ehemalige Vizepräsidentin und Vorsitzende der Frauenabteilung des ÖGB tagtäglich für Frauenrechte gekämpft hat“, äußerte sich Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende im ÖGB, mit großer Trauer. Hilde Seiler war zeitlebens eine unbeugsame Kämpferin, die nie lockerließ, wenn es um die Rechte der Frauen ging.

Forderungen für echte Gleichstellung

Ein Meilenstein in ihrem Engagement war ihre Forderung, die Gleichstellung von Frauen und Männern als Bedingung für eine Erhöhung des Frauenpensionsantrittsalters durchzusetzen. „Als Kämpferin für Gleichstellung werden wir Hilde Seiler vermissen und in Erinnerung behalten. Unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden den Hinterbliebenen“, so der ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Ein Lebenswerk im Dienst der Gewerkschaft

Hilde Seiler wurde am 6. April 1931 in Wien geboren. Ihr Engagement für die Gewerkschaft begann bereits im Jahr 1946, als sie der Gewerkschaft beitrat. Im Laufe ihres Lebens bekleidete sie zahlreiche wichtige Positionen, darunter Betriebsrätin, Sekretärin der Gewerkschaft der Chemiearbeiter, Vorsitzende der Frauenabteilung des ÖGB und Vizepräsidentin des ÖGB. Auch politisch war sie aktiv: Sie war Kammerrätin der AK Wien und Nationalratsabgeordnete.