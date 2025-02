Kein Hochzeitsboom: Weniger Paare gaben sich 2024 in Kärnten das Ja-Wort

Die Hochzeitglocken blieben stumm. Und auch die Rosenkriege hielten sich im Vorjahr in Grenzen, wie eine aktuelle Bilanz von Statistik Austria zeigt. „Im Jahr 2024 gab es in Österreich weniger Hochzeiten und auch weniger Scheidungen als im Jahr davor. 44.924 Paare trauten sich am Standesamt, um 931 weniger als 2023“, erläutert Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Ähnlich sieht die Lage auch in Kärnten aus.

Weniger Eheschließungen

Mit 2.749 Eheschließungen wurde im südlichsten Bundesland ein Rückgang von 1,3 Prozent verzeichnet. In Summe gaben sich 2.700 verschiedengeschlechtliche und 49 gleichgeschlechtliche Paare 2024 das Ja-Wort. Anders sieht es wiederum bei den eingetragenen Partnerschaften aus. Denn während hier in Niederösterreich (minus 15,5 Prozent), Oberösterreich (minus 11,3 Prozent), Salzburg (minus 8,5 Prozent) und Wien (minus 7,8 Prozent) ebenfalls eine Abnahme verzeichnet wurde, darf sich Kärnten über eine Zunahme von 10,7 Prozent freuen. Diese setzt sich aus 81 verschiedengeschlechtlichen und zwei gleichgeschlechtlichen Paaren zusammen.

Rückgang bei den Scheidungen

Einen weiteren Grund zur Freude gibt es bei einem Blick auf die Scheidungsstatistik. Denn auch hier wurden österreichweit um 2,6 Prozent weniger verzeichnet, als noch 2023. Kärnten verzeichnet mit 959 Scheidungen sogar einen Rückgang von sieben Prozent. Jedoch wurden um 40 Prozent mehr eingetragene Partnerschaften aufgelöst. Österreichweit lösten wiederum nur 159 Menschen ihre Partnerschaft auf. „Um 22 weniger als 2023“, bilanziert Generaldirektor Thomas abschließend.