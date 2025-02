50-Jahre-Jubiläum: Fahrschule Dubovsky eröffnet neuen Standort in Graz

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 11:11 / ©Fahrschule Dubovsky

Das 50-jährige Jubiläum sowie die Eröffnung der neuen Fahrschule im Süden von Graz wird mit einer großen Feier zelebriert. Gemeinsam wird auf 50 Jahre Fahrschulwesen zurückgeblickt und ein spannender Ausblick auf zukünftige Pläne geworfen. „Auch heute noch gehen wir diesen Weg in der 2. und bald 3. Generation weiter“, freut sich das Unternehmen über mittlerweile fünf erfolgreiche Jahrzehnte. Am morgigen Donnerstag, den 27. Februar 2025 wird ab 11.30 Uhr zur Eröffnungsfeier der Fahrschule Dubovsky Süd in der Grenzgasse 4 / Triesterstraße 432 geladen.

Zum Programm 11.30 Uhr – Begrüßung und Vorstellung Rückblick: 50 Jahre Erfolg – die Höhen, Tiefen und Meilensteine

Zukunftsausblick: Ziele und Pläne am neuen Standort

Einblicke in das Angebot für alle Altersklassen:

– Verkehrssicherheitstage für Schulen

– Programme für „Best Agers“

– Fahrrad- und E-Bike-Kurse

– Intensiv- und Internatskurse in Zusammenarbeit mit dem Hotel NED

– Fahrkurse in Fremdsprachen (Englisch, BKS, Türkisch, Russisch, Armenisch) zur Integration – auch für Führerscheinaustauscher

– Fahrlehrerausbildung, auch für das Bundesheer

– Ausbildung der wehrpflichtigen Soldaten (geplant) 12.30 Uhr – Einweihung und Segnung Ab 13 Uhr – Catering und Unterhaltung Es gibt kulinarische Highlights von der Firma Rainer, handgemachte Torten von den

Tortenkomponisten aus Mooskirchen, Köstlichkeiten von Hochstrasser sowie Natursäfte aus der Region. Ab 14 Uhr – Programm für die Jugend Demonstration: Wie sieht ein LKW-Fahrer den Radfahrer oder Mopedfahrer?

Für Interessierte: Richtige Nutzung moderner Assistenzsysteme

Elektroauto-Workshops: Fahren, Laden und Pflegen

Geschicklichkeitsparcours für Groß und Klein Es gibt auch ein Gewinnspiel:

1 Führerscheinausbildung B

2 Führerscheinausbildung für Moped

3 Fahrsicherheitstraining

4 Perfektionsfahrten Für Führerscheinbesitzer

