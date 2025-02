Einsatz: Auto brannte lichterloh

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen ein Auto in der Zetterei in der Marktgemeinde Ebenthal in Brand geraten. „An der Einsatzstelle fanden wir einen in Vollbrand stehenden PKW vor. Die Flammen griffen bereits auf die Garage sowie die Fassade des Wohnhauses über“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Zell-Gurnitz und Ebenthal. Sofort setzte man zum Löschangriff an. Unter schwerem Atemschutz wurde das Fahrzeug gelöscht und mit Löschschaum abgedeckt. Im weiteren Verlauf wurden die Fassade sowie die Garage mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und gekühlt.

©FF Zell-Gurnitz | Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Zell-Gurnitz und Ebenthal. ©FF Zell-Gurnitz | Das brennende Fahrzeug wurde mit Löschschaum abgedeckt. ©FF Zell-Gurnitz | Laut der Feuerwehr handelte es sich um einen SUV mit Verbrennermotor. ©FF Zell-Gurnitz