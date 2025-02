Zwei Erdbeben in einer Nacht in Österreich gemessen

In Tirol und Salzburg wackelte Mittwochfrüh die Erde

In Tirol und Salzburg wackelte Mittwochfrüh die Erde

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 11:25 / ©fotolia.com

Um 3.57 Uhr ereignete sich 10 Kilometer westlich von Imst in Tirol ein Erdbeben der Stärke 2,3. „Das Beben wurde im Bereich des Epizentrums von einigen Personen schwach wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, informiert der Erdbebendienst der GeoSphere Austria.

©Screenshot GeoSphere Austria Ein Erdbeben der Stärke 2,3 Mittwochfrüh wurde in Tirol gemessen

Zweites Erdbeben, diesmal in Salzburg

Rund eine Stunde später, um 5.10 Uhr ereignete sich ein zweites Erdbeben, diesmal im Raum Golling in Salzburg. Es wurde mit der 1,1 gemessen. „Das Erdbeben wurde im Nahbereich des Epizentrums vereinzelt wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, so die GeoSphere.