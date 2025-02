Flugausfall aufgrund von Streik: Das sollten Reisende wissen

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 12:28 / ©pexels

Aktuell kommt es zu Warnstreiks am Flughafen in München – am Donnerstag und Freitag (27. und 28. Februar) werden Berichten zufolge fast alle geplanten Flüge gestrichen. Trotz der Nebensaison bleibt der Flughafen München ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Reisende und Geschäftsreisende. Bei solchen Ereignissen sind Passagiere oft unsicher, wie sie sich verhalten sollen. „Erste Ansprechpartnerin für Informationen ist die Fluglinie selbst, bei Pauschalreisen auch der Veranstalter. Airlines bieten online oder telefonisch aktuelle und ausführliche Informationen über den gebuchten Flug“, erklärt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

Vorsicht bei spontanen Umbuchungen

Reisende, die sich aus Unsicherheit vorab um einen alternativen Flug oder Transport kümmern wollen, sollten vorsichtig sein. Laut Pronebner könnten sie sonst auf den Kosten sitzen bleiben, falls der ursprünglich geplante Flug doch noch stattfindet. „Besser ist es, sich mit der Fluglinie abzustimmen und über diese eine Umbuchung zu erreichen“, empfiehlt die Expertin. Falls die Fluggesellschaft keinen Ersatzflug anbietet, können Passagiere selbst buchen und sich später die Kosten zurückholen.

Ansprüche bei Annullierungen und Verspätungen

Wenn Flüge aufgrund des Streiks annulliert werden oder sich stark verspäten, haben betroffene Passagiere Rechte. Sie dürfen auf einen anderen Flug umgebucht oder mit anderen Verkehrsmitteln wie Bahn oder Bus befördert werden – ohne zusätzliche Kosten. Ab einer Verspätung von mehr als zwei Stunden haben Reisende Anspruch auf Verpflegung und – bei noch größeren Verspätungen – auch auf Hotelunterbringung. Im Falle einer Verspätung von mehr als fünf Stunden oder einer Annullierung können Reisende vom Vertrag zurücktreten und den Ticketpreis Steuern und Gebühren zurückfordern.

Entschädigungen

Für Passagiere, deren Flüge annulliert, überbucht oder verspätet sind, gibt es Entschädigungen, wenn die Ursache nicht ein außergewöhnlicher Umstand wie ein Streik war. In diesen Fällen können Reisende eine Ausgleichszahlung zwischen 250 und 600 Euro erhalten. „Ob ein Streik als außergewöhnlicher Umstand gilt, hängt immer vom Einzelfall ab und davon, ob die Fluggesellschaft nachweisen kann, dass alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen wurden“, erklärt die Juristin.

„Gestrandet im Urlaub“: Betreuung bei gestrichenen Flügen und Rückreisen

Auch bei der Rückreise sind die Airline oder der Veranstalter verpflichtet, ihre Kunden zu unterstützen – unabhängig davon, ob sie für die Flugverspätungen oder Ausfälle verantwortlich sind. Verpflegung und Getränke sollten zur Verfügung gestellt werden, und falls sich der Flug auf einen anderen Tag verschiebt, müssen die Airline oder der Veranstalter die Hotelkosten übernehmen.