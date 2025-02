Nach Pleite: Steirisches Traditionsunternehmen darf sanieren

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 12:30 / ©adobestock

Wie berichtet, wurde über das Vermögen von Ronald Fuchs („Modehaus Fuchs“ und „Staccato“) mit Sitz in Mürzzuschlag im Vorjahr ein Insolvenzverfahren in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Es gab/gibt Filialen an diesen Standorten 8670 Krieglach, Hauptplatz 4

8650 Kindberg, Hauptstraße 58

2640 Gloggnitz, Dr. Karl Renner-Platz 1

8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 15

8605 Kapfenberg, Einkaufszentrum ece

8680 Mürzzuschlag, Stadtplatz 6

8680 Mürzzuschlag, Knappenhof 5 (Lager)

Drei Schließungen

Die Geschäftsflächen stehen teilweise im Eigentum, teilweise wurden diese gemietet. Weiters wurde auch ein Kaffeehaus unter der Bezeichnung „Cafe Testa Rossa“ in der eigenen Einkaufspassage, um eine höhere Kundenfrequenz zu generieren, betrieben. Der Unternehmensteilbereich „Cafe Testa Rossa“ wurde am 30. Dezember 2024 mit insolvenzgerichtlicher Genehmigung geschlossen. Weiters wurde die Filiale „Staccato Mode“ im ECE Kapfenberg im Februar 2025 geschlossen. Die Parfümerie Lisa wurde bereits vor Insolvenzeröffnung geschlossen, informiert der AKV. Und weiter: „Mit den insgesamt somit vorgenommenen drei Teilbereichsschließungen ist die Neustrukturierung des Gesamtunternehmens soweit abgeschlossen, sodass eine Sanierung des Unternehmens darstellbar ist.“

27 von 41 Arbeitsplätzen bleiben erhalten

Den Gläubigern, welche Insolvenzforderungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro angemeldet haben, wovon rund 1,6 Millionen Euro durch vorhandenen – pfandrechtlich belasteten – Liegenschaftsbesitz besichert sind, sodass quotal zu bedienende Forderungen von rund 2 Millionen Euro verbleiben, wurde eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent binnen 2 Jahren angeboten. Von der Sanierungsplanquote sind 4 Prozent als Barquote zu leisten, weitere je 4 Prozent sind binnen 9, 12, 18 und 24 Monaten zu bezahlen. Dieser Sanierungsplan erreichte in der Tagsatzung am 26. Februar 2025 die erforderlichen Mehrheiten und wurde somit von den Gläubigern angenommen. Von den ursprünglich 41 Arbeitsplätzen konnten 27 erhalten werden.