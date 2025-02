Gruber macht auf Merz: Schluss mit Asyl

Auffallend dabei: Parteiobmann Martin Gruber macht dabei, unterstützt von Klubobmann Markus Malle, offenbar auf Friedrich Merz. Der Unions-Chef hat mit einem ähnlichen strengen Kurs bzw. Programm ja die deutsche Bundestagswahl gewonnen. Das sind die sieben Punkte der Kärntner Schwarzen, die ohnehin nie so richtig türkis werden wollten: Gesetzliches Verbot des politischen Islam, laufende Überprüfung von Syrern und Afghanen auf potenzielle Gefährdung, Aufnahmestopp von Asylwerbern aus Syrien und Afghanistan, das Verfolgen radikaler und extremistischer Inhalte gilt als Abschiebegrund, gesetzliches Verbot der Plattform TikTok, Überwachung von Messenger-Diensten auf radikale Inhalte, Arbeitspflicht für Asylwerber und 5-jährige Wartefrist auf Zugang zu Sozialleistungen.

Kärntner Volkspartei für Aufnahmestopp

Was etwa die Überwachung von Messenger-Diensten anlangt, ist für Gruber die Haltung glasklar: „Kritikern, die Einwände gegen die Überwachung haben, sage ich, mir ist die Sicherheit der eigenen Bevölkerung wichtiger als die Privatsphäre von Asylwerbern.“ Die Zukunft sei für die Kärntner ÖVP übrigens eindeutig, denn man tritt für einen Aufnahmestopp von Asylwerbern aus Syrien und Afghanistan ein. Gruber. „Es ist nicht wegzudiskutieren, dass die Gräueltaten in Österreich und Deutschland von Menschen aus diesen Ländern verübt werden.“ Wie schwierig das ist, zeigt aber allein die Tatsache, dass Mittwoch in Deutschland ein Flugzeug landete, das 155 Afghanen an Bord hatte – die in der Bundesrepublik Asyl bekommen. Hochoffiziell und aufgrund verschiedenster Fluchtgründe.

7-Punkte-Plan auch in Sondersitzung Thema

Klubobmann Markus Malle kündigt an, diesen 7-Punkte-Plan in der Sondersitzung des Landtages zu thematisieren, unabhängig davon, ob der Landtag überhaupt zuständig ist. Für die allermeisten dieser Punkte ist er es nämlich nicht. Malle: „In Villach ist Unvorstellbares passiert und wir müssen jetzt handeln.“