Bankomaten gesprengt: Fünf Banden im Visier der Polizei

Ermittler vermuten, dass mindestens fünf bis sechs unterschiedliche Gruppen für die jüngsten Bankomatensprengungen verantwortlich sind. Die Banden agieren offenbar in verschiedenen Bundesländern. Beim jüngsten Vorfall in Wels wurden zwei Automaten in einem Einkaufszentrum gesprengt. Es könnte sich um eine bisher unbekannte Tätergruppe handeln, wie Polizeikreise berichten. In Wien gehen Kriminalisten davon aus, dass mindestens drei verschiedene Gruppen aktiv sind.

Holländische Bande unter Verdacht

Einige der derzeit aktiven Gruppen sollen gut organisiert sein, darunter auch eine Bande aus Holland. Laut Ermittlern handelt es sich um eine professionell strukturierte Gruppe. Welchen Sprengungen genau diese Bande zugerechnet werden kann, bleibt jedoch offen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Bankomatensprengungen zu erwarten sind, da in Wien und anderen Bundesländern mehrere Gruppen aktiv sind.

Bereits zwölf Sprengungen 2025

Seit Jahresbeginn gab es bereits zwölf Bankomatensprengungen in verschiedenen österreichischen Bundesländern. Dazu zählen Wien, Niederösterreich, das Burgenland, Salzburg und Oberösterreich. Der höchste Wert in den letzten sechs Jahren wurde 2018 mit 21 Taten erreicht. Ermittler berichten von einem deutlichen Anstieg der Sprengungen, der ein Wellenphänomen darstellt.

Maßnahmen gegen die Sprengungen

Angesichts der steigenden Zahl an Bankomatensprengungen haben Banken bereits Maßnahmen ergriffen. Einige Bankomaten wurden bis auf Weiteres außer Betrieb genommen. Auch die Post hat Teile ihrer Bankomaten abgeschaltet. Die BAWAG hat beschlossen, ihre Foyers nachts zu schließen, um weitere Vorfälle zu verhindern. Weitere Banken prüfen ebenfalls verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. (APA/red. 26. 2. 2025)