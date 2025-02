Gänsehaut-Moment: Heiratsantrag bei ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum in St. Veit

„Es war der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. Ich fand, das passt zusammen“, erklärt Dominik im Gespräch mit 5 Minuten. Im Jahr 2023 hatte er seine Lisa beim Fahrsicherheitstraining für den Führerschein in St. Veit an der Glan kennen und lieben gelernt. Nun folgte der Heiratsantrag – und zwar genau dort, wo alles begann: beim Fahrtechnikzentrum des ÖAMTC in St. Veit an der Glan.

Romantik pur!

„Ich habe sie mit dem Auto abgeholt und ihr eine Augenbinde verpasst“, erzählt Dominik weiter. „Dann bin ich mit ihr zum Fahrtechnikzentrum gefahren.“ Dort war längst alles vorbereitet. Ein Weg aus Kerzen und Rosenblättern säumte das Trainingsgelände. Im Hintergrund lief romantische Musik. „Ich war unendlich nervös!“, schildert Dominik. Umso größer war dann die Freude, als seine Angebetete ihn mit einem „Ja!“ belohnte. Auch das ÖAMTC-Team freute sich mit: „Wir freuen uns, Teil dieser wunderbaren Geschichte zu sein und wünschen der jungen Familie das Beste für die Zukunft!“