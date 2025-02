Kärntner Bischof setzt Zeichen: Frau in kirchlicher Spitzenposition

Pastoraltheologin Barbara Velik-Frank hat bereits einige Titel inne. Immerhin ist sie Geschäftsführerin der ARGE Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung, stellvertretende Leiterin des Instituts für kirchliche Ämter und Dienste, Ausbildungsleiterin des Referates für pfarrpastorale Mitarbeiter sowie Geistliche Assistentin der Katholischen Frauenbewegung Österreichs. Nun gesellt sich eine weitere Funktion hinzu. Denn mit 1. März 2025 ist Velik-Frank auch „Bischöfliche Vikarin für Synodalität und Kirchenentwicklung“ in der Diözese Gurk.

Kärntnerin hat geschäftsführenden Vorsitz

Als Bischöfliche Vikarin hat Velik-Frank damit den geschäftsführenden Vorsitz in der Projektleitung des Kirchenentwicklungsprozesses und in den zu- und nachgeordneten Arbeits- und Projektgruppen inne. Außerdem wird sie Mitglied des Konsistoriums-Vorstandes, der Ordinariatskonferenz sowie der Vorstände des Diözesanrates und der Dechantenkonferenz. Für Bischof Josef Marketz sind die Errichtung des neuen Amtes sowie die damit verbundene Ernennung von Barbara Velik-Frank zur Bischöflichen Vikarin „nicht nur wichtige Schritte am synodalen Weg, sondern vor allem auch konkrete Umsetzungen der von Papst Franziskus geforderten Stärkung von Laien und insbesondere Frauen.“ Weiters betont Marketz: „Sie hat mein vollstes Vertrauen, dass sie die synodale Kirchenentwicklung weiterhin auf einen guten Weg bringt und im Sinne von Papst Franziskus und der Bischofssynode weiterführt, um die Kirche in Kärnten neu zu strukturieren und für die Zukunft gut aufzustellen.“

„Besondere Anerkennung“

Für Velik-Frank ist die Ernennung zur Bischöflichen Vikarin „eine besondere Anerkennung und auch ein weiteres Zeichen für mehr Leitungsverantwortung von Frauen in der Kirche.“ Sie freut sich darüber, als Bischöfliche Vikarin „nicht nur den Kirchenentwicklungsprozess, sondern vor allem auch das Thema Synodalität in unserer Diözese voranzutreiben“.