Dieb stiehlt Schlüssel aus Tresorraum: Polizei sucht diesen Mann

Der bislang unbekannte Täter schlich sich am Abend des 19. Dezembers über einen Lieferanteneingang in das Lager eines Gebäudes in Klagenfurt. Von dort gelangte er in einen Tresorraum, wo er zwei Tresorschlüssel an sich nahm. „Danach versuchte der Unbekannte mehrere Tresore aufzusperren, was ihm jedoch nicht gelang“, heißt es vonseiten der ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße.

Polizei bittet um Hinweise

Schließlich traf er auf eine Mitarbeiterin. Als diese ihn fragte, was er hier machen würde, gab er an, dass er ein Bewerbungsgespräch hätte. Anschließend begab er sich mit beiden gestohlenen Tresorschlüsseln wieder in Richtung Ausgang und verließ das Gebäude. Erst danach fiel der Diebstahl der Schlüssel auf. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, so die Polizisten weiter. Aus diesem Grund werden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, welche den Unbekannten zeigen. Zweckdienliche Hinweise werden direkt auf der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Klagenfurt oder telefonisch unter 059133/2585 entgegengenommen.