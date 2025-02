Faschingsumzug in Graz: Wie die Öffis am Dienstag fahren

A: Ersatzverkehr LINIEN 3 und 5

Linie E 3,5: Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz – Jakominiplatz

Richtung Andritz:

Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linie 32 – Steig „H“) über Radetzkystraße – Marburger Kai – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Schienenbereich Haltestelle „Keplerbrücke“ – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Körösistraße – Andritzer Reichsstraße zur Haltestelle Andritz (wird auf Höhe Andritzer Reichsstraße Nr. 40 eingerichtet).

Richtung Jakominiplatz:

Ab der Haltestelle Andritz (auf Höhe Andritzer Reichsstraße Nr. 40) fahren die Busse über Andritzer Reichsstraße – Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Körösistraße – Keplerbrücke – Lendkai – Grieskai – Tegetthoffbrücke – Neutorgasse – Radetzkystraße zur Endstation Jakominiplatz (Haltestelle der Linie 32 – Steig „H“).

Zu den bestehenden Straßenbahnhaltestellen werden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet:

Die Haltestelle „Andritz“ wird von den Bushaltestellen vor das Haus Andritzer Reichsstraße Nr. 40 verlegt.

Die Haltestelle „Grazerstraße“ in Richtung Jakominiplatz wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt. Die Haltestelle „Grazerstraße“ in Richtung Andritz ist aufgelassen.

Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ in Richtung Andritz wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestelle „Schloßbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schloßbergplatz eingerichtet.

Die beiden Haltestellen „Schloßbergbahn“ und „Schloßbergplatz“ in Richtung Jakominiplatz werden bei der Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ am Lendkai eingerichtet.

Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Ersatzbushaltestelle „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel“ am Andreas-Hofer-Platz eingerichtet. In Richtung Andritz wird die Haltestelle „Andreas-Hofer-PlatzJoanneumsviertel“ am Marburger Kai bedient.

B: Ersatzverkehr LINIEN 1, 4, 6 UND 7

Linie E: Asperngasse – Griesplatz – Jakominiplatz – Griesplatz – Asperngasse

Richtung Asperngasse:

Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linie 32 – Steig „H“) über Radetzkystraße – Griesplatz – Rösselmühlgasse – Elisabethinergasse – Annenstraße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Eggenberger Straße – Asperngasse zur Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse.

Richtung Jakominiplatz:

Ab der Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse fahren die Busse über Laudongasse – Waagner-Biro-Straße – Daungasse – Asperngasse – Eggenberger Straße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Annenstraße – Elisabethinergasse – Rösselmühlgasse – Griesplatz – Augartenbrücke – Rosegger Kai – Radetzkystraße zur Endstation Jakominiplatz (Haltestelle der Linie 32 – Steig „H“).

Ersatzhaltestellen:

Die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ werden zum Jakominiplatz verlegt.

Die Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ in beiden Richtungen wird bei der Straßenbahnhaltestelle „Roseggerhaus“ eingerichtet.

Zusätzliche Haltestellen:

Die Haltestellen „Wielandgasse“, „Österreichische Gesundheitskasse“, „Griesplatz/tim“ und „Elisabethinergasse“ werden mitbedient.

C: Haltestellenverlegungen am Jakominiplatz (Linien 32 und 33) während des Umzuges:

Die Linie 32 (Steig „H“) bedient die Endhaltestelle Jakominiplatz der Linie 33 (Steig „I“).

Die Linie 33 (Steig „I“) hat ihre Einstiegshaltestelle am Jakominiplatz (vor dem Rondeau Steig „F“).

D: Betrieb der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 am 4. März 2025 von ca. 12 bis ca. 15.15 Uhr:

Im Grazer Westen:

Straßenbahnlinie 1/7: Eggenberg/UKH – Asperngasse – Wetzelsdorf

Straßenbahnlinie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City

Im Grazer Osten:

Straßenbahnlinie 1/5: Mariatrost – Jakominiplatz – Puntigam

Straßenbahnlinie 3/5: Krenngasse – Jakominiplatz – Puntigam

Straßenbahnlinie 4/7: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Liebenau

Straßenbahnlinie 6/4: St. Peter – Jakominiplatz – Stadion Liebenau

E: Umleitung der Linie 30:

Wegen des Faschingsumzuges müssen wir die Linie 30

am Dienstag, 4. März 2025, von ca. 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr

in beiden Richtungen über die Glacisstraße umleiten.

Richtung Citypark:

Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Citypark.

Richtung Geidorf:

Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über Glacisstraße zur Haltestelle Geidorfplatz und weiter wie bisher nach Geidorf.

Aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Trauttmansdorffgasse“, „Schauspielhaus“ und „Tummelplatz“ können nicht bedient werden.

Zusätzliche Haltestellen:

Die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ werden bedient.