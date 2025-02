McDonald’s liefert jetzt auch in diese steirische Gemeinde

McDonald’s Gäste in Gralla und Umgebung können ab sofort über die foodora-App am Smartphone oder online auf foodora.at täglich von 11 bis 22.30 Uhr ihre Lieblingsgerichte nach Hause bestellen. „Mit dem Start von McDelivery bieten wir unseren Gästen eine besonders bequeme Möglichkeit, ihre Lieblingsburger zu bestellen. Egal, ob ein Meeting unerwartet länger dauert oder man es sich zuhause gerade besonders gemütlich gemacht hat – mit unserem Lieferservice kommt der Mäcci-Genuss direkt an die gewünschte Adresse“, so Franchisenehmer Dietmar Kuhn, der insgesamt fünf McDonald’s Restaurants in Deutschlandsberg, Rosental, Gralla, Knittelfeld und Judenburg führt.

Zur Liefergebühr und Mindestbestellwert

Die Liefergebühr im Zustellgebiet rund um Gralla ist abhängig von der Entfernung und beträgt mindestens 2,49 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 11,49 Euro. Das McDelivery Angebot umfasst einen Großteil der McDonald’s Produkte inklusive Erfrischungsgetränke sowie das Mehlspeisensortiment von McCafé. Ausgenommen vom Lieferservice sind McCafé Getränkespezialitäten sowie Eisprodukte und Heißgetränke. Die User können ihre Bestellung digital mitverfolgen und Details sowie den Status der Bestellung abrufen.