Wiener Opernball: Polizei mit angepasstem Sicherheitskonzept

Auch im Hinblick auf die k├╝rzlich im Internet kursierenden Terrordrohungen gegen Wiener B├Ąlle wurde in enger Abstimmung mit der Staatsoper „ein umfassendes und der potenziellen Bedrohungslage angepasstes Sicherheitskonzept entwickelt“, so die Wiener Polizei am Mittwoch. Drei Kundgebungen in der Innenstadt wurden f├╝r Donnerstag angemeldet.

Sowohl uniformierte als auch zivile Polizisten im Einsatz

Unter den 5.150 G├Ąsten befindet sich mit Bundespr├Ąsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (├ľVP) auch die ├Âsterreichische Staatsspitze. Im Einsatz werden sowohl uniformierte als auch zivile Polizisten sein. Die Ballg├Ąste werden beim Zutritt zur Veranstaltungsst├Ątte durchsucht, sowohl die Kleidung als auch mitgef├╝hrte Taschen. Sollte sich jemand weigern, kann die Polizei den Zutritt in die Oper verweigern. Innenminister Gerhard Karner (├ľVP) und Landespolizeipr├Ąsident Gerhard P├╝rstl werden sich noch Donnerstagfr├╝h ein Bild von den Sicherheitsma├čnahmen in der Oper machen, wo auch Suchhunde eingesetzt werden.

Auch „Demonstration gegen den Opernball“ mit dabei

Die drei angezeigten Versammlungen vor dem Opernball werden gro├čteils in der Innenstadt stattfinden. Die „Demonstration gegen den Opernball 2025“ f├╝hrt vom Keplerplatz ├╝ber die Laxenburger Stra├če, die Favoritenstra├če und die Wiedner Hauptstra├če zur K├Ąrntner Stra├če. Die Kundgebung „Gerechte Verteilung: Reichtum f├╝r Alle!“ f├╝hrt vom Ballhausplatz ├╝ber den Michaelerplatz, den Kohlmarkt, den Graben und den Neuen Markt zum Helmut-Zilk-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Die Standkundgebung „Die Reichen tanzen – Wir protestieren gegen die ungerechte Verteilung“ wird am Albertinaplatz abgehalten, informierte die Polizei.

Stra├čensperren vermutlich ab 18.00 Uhr

F├╝r den Individualverkehr wird es vermutlich ab 18.00 Uhr zu teilweisen Stra├čensperren kommen. Betroffen ist die Operngasse zwischen Albertinaplatz und Opernring, die K├Ąrntner Stra├če zwischen Lothringerstra├če und Opernring und der Ring zwischen Johannesgasse und Operngasse. Weiters wird es tempor├Ąre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen in den Versammlungsbereichen sowie auf allen angrenzenden Stra├čenz├╝gen geben. Mit kurzfristigen Umleitungen m├╝ssen Autofahrerinnen und Autofahrer rechnen. Die Polizei empfahl, den innerst├Ądtischen Bereich gro├čr├Ąumig zu umfahren.

├ľAMTC empfiehlt, U-Bahnen zu nutzen

Zu Einschr├Ąnkungen wird es auch bei den ├Âffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Ab 19.00 Uhr werden die Stra├čenbahnlinien am Ring umgeleitet bzw. kurz gef├╝hrt. Auch der ├ľAMTC empfiehlt, die U-Bahnen zu nutzen. Mehr dazu hier: Sperren in Wien: Opernball und Demo sorgen f├╝r Umleitungen. (APA/red, 26.2.25)