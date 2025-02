Konkurs in Velden: Gastro-Betrieb insolvent – Ursachen noch unbekannt

Über das Vermögen der Niines Gastronomie GmbH mit Sitz am Karawankenplatz 1 in 9220 Velden am Wörther See wurde am 26. Februar 2025 am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betrieb das Bistro „Bistro Zur Ina“ und wurde von Niklas Buchmann als Alleingesellschafter und Geschäftsführer geleitet, berichtet der KSV.

An Auflagen gescheitert

Insgesamt sind 19 Gläubiger betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 141.000 Euro. Ein genauer Aktivstatus liegt derzeit noch nicht vor, so heißt es vom KSV. Als Gründe für die Insolvenz wird im Antrag angegeben, dass der Betrieb aufgrund behördlicher Auflagen der Bezirkshauptmannschaft Villach nicht weitergeführt werden konnte. Da infolgedessen keine Einnahmen mehr erzielt wurden, war die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, ihre bestehenden Verbindlichkeiten zu begleichen, heißt es vom AKV.

Unternehmen geschlossen

Laut KSV1870 ist das Unternehmen bereits geschlossen. Gläubiger haben nun die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 14. April 2025 beim KSV1870 anzumelden.