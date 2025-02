Wienerin überlebt KZ – wird dann Tänzerin und Filmproduzentin

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 15:21 / ©Stadt Wien / Christian Jobst

1936 in Wien geboren, überlebte Elisabeth Scheiderbauer etwa das Ghetto bzw. das Konzentrationslager Theresienstadt. Dort wurde sie im Alter von sechs Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Helga hingebracht. Als sie nach Wien zurückkehrte, begann sie mit 14 Jahren eine Tanzausbildung und war später sogar professionelle Tänzerin am Landestheater Salzburg und an der Volksoper Wien.

Scheiderbauer führt Firma des Ehemannes 15 Jahre lang

Nachdem sie den Filmproduzenten Heinz Scheiderbauer geheiratet hat, hat sie seine Firma nach dessen Pensionierung rund 15 Jahre lang geführt, zu den erfolgreichsten Produktionen des Unternehmens zählen der Kultfilm „Muttertag“ und das wöchentlich ausgestrahlte Fernsehmagazin „Hello Austria – Hello Vienna“.

Zeitzeugin warnt vor „Wiederaufkeimen von Antisemitismus und Rassismus“

Seit den 1990er Jahren ist Scheiderbauer als Zeitzeugin an Schulen unterwegs und warnt dort auch eindringlich vor einem Wiederaufkeimen von Antisemitismus und Rassismus. Der 2023 herausgekommene Dokumentarfilm „Kreis der Wahrheit“ basiert übrigens sogar auf den Erinnerungen von Scheiderbauer und ihrer kürzlich verstorbenen Schwester.

„Reden, um zu erinnern“

„Tanzen, um zu vergessen. Reden, um zu erinnern. Das sind wohl die beiden Pole, in denen sich Ihr Leben und Ihr Über-Leben in diesen schwierigen Jahren bewegt hat“, würdigt auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig den besonders unermüdlichen Einsatz Scheiderbauers als Zeitzeugin. Nun, im Alter von fast 90 Jahren, wurde der ehemaligen Tänzerin und Filmproduzentin das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien im Roten Salon des Wiener Rathauses verliehen.