Abschied von Christian Mandl: „Wir haben einen Freund verloren“

Der Österreichische Landarbeiterkammertag (ÖLAKT) gibt mit tiefem Bedauern bekannt, dass Christian Mandl, langjähriger Vorsitzender des ÖLAKT und ehemaliger Präsident der Landarbeiterkammer Steiermark, am Donnerstag, dem 20. Feber 2025, nach kurzer, schwerer Krankheit im 76. Lebensjahr verstorben ist.

Christian Mandl: Führungskraft der Landarbeiterkammer und ÖLAKT

Christian Mandl, ausgebildeter Agraringenieur und Landwirtschaftsmeister, begann seine Laufbahn in der Interessenvertretung im Jahr 1983, als er erstmals als Kammerrat in die Vollversammlung der Steiermärkischen Landarbeiterkammer gewählt wurde. 1988 trat er in den Vorstand ein und übernahm 1999 das Amt des Vizepräsidenten. Im Mai 2000 wurde er zum Präsidenten der Landarbeiterkammer Steiermark ernannt. Sein Engagement erstreckte sich auch auf den Österreichischen Landarbeiterkammertag, dessen Vorsitz er ab 2007 übernahm und bis 2016 mit großem Einsatz führte.

Engagement für Ausbildung und forstliche Nachwuchsförderung

Ein besonderes Anliegen war Christian Mandl stets die fundierte Aus- und Weiterbildung junger Menschen in der Land- und Forstwirtschaft. Mit großem Engagement setzte er sich für die Einrichtung einer bundesweiten Lehrlings- und Fachausbildungsstelle ein, deren Vorsitz er ebenfalls übernahm. Darüber hinaus spielte er eine entscheidende Rolle bei der Gründung des Forstwettkampfvereins Österreich und schuf damit die Basis für die Erfolge österreichischer Berufswettkämpfer im Forstbereich. „Christian Mandl hat sich jahrelang tatkräftig für die Interessen der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Wir haben nicht nur einen Vorsitzenden, Präsidenten und Kollegen verloren, sondern einen Freund“, betonte ÖLAKT-Vorsitzender Präsident Andreas Freistetter.