Graz unterstützt Ukraine: Zeichen der Solidarität in Kriegszeiten

Am 14. Februar reisten Friedrich Möstl, Yuliia Malchevska, Halyna Iskiv, Philipp Pointner und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner für drei Tage in die Ukraine.

Im Feber reiste Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen) in die ukrainische Stadt Lemberg (Lwiw), um ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation VinziWerke bekräftigte Graz seine Unterstützung und das Engagement für eine weiterhin enge Zusammenarbeit. Dies ist besonders bedeutend für ein Land, das seit nunmehr drei Jahren vom Krieg betroffen ist.

Städtepartnerschaften in Kriegszeiten: Eine unerwartete, aber notwendige Realität

„Besser verstehen und besser kennenlernen“ war das Leitmotiv, als nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa Städtepartnerschaften und Kooperationen entstanden. Dass solche Partnerschaften in Zeiten von Krieg wieder eine Rolle spielen würden, hätte wohl niemand erwartet – doch für Lemberg, die ukrainische Partnerstadt, ist dies traurige Realität.

Projektbasierte Kooperation zwischen Graz und Lemberg fördert Kultur und Solidarität

Seit Jänner 2024 besteht eine projektbasierte Kooperation zwischen Graz und Lemberg. Diese Partnerschaft, die im Rahmen der Europäischen Jugendhauptstadt 2024 für drei Jahre angelegt ist, soll insbesondere den kulturellen Wissensaustausch fördern. Graz hat die von Krieg betroffene Stadt unter anderem mit finanziellen Mitteln beim Aufbau der Art Library und dem Bau eines neuen Kulturzentrums unterstützt. Zudem wurden im vergangenen Jahr vor Weihnachten Hilfsgüter in die Region geliefert.

„VinziHerz“-Projekt: Solidarität und Hilfe für die Ukraine

Am 14. Feber reisten Friedrich Möstl, Initiator des „VinziHerz“-Projekts und ukrainischer Honorarkonsul, zusammen mit Projektleiterin Yuliia Malchevska, Beiratsmitglied Halyna Iskiv, Gemeinderat Philipp Pointner und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner für drei Tage in die Ukraine. „VinziHerz“ wurde 2022 nach Beginn des Krieges als Hilfsprojekt der VinziWerke ins Leben gerufen. Es leistet wichtige humanitäre Unterstützung für ukrainische Familien in den Kriegsgebieten sowie für Ukrainern in der Steiermark.

©Alexander Danner | „VinziHerz" wurde 2022 nach Beginn des Krieges als Hilfsprojekt der VinziWerke ins Leben gerufen.

Hilfsgüterübergabe und Gespräche über zukünftige Projekte in Lemberg

In Lemberg übergab die Delegation neue Hilfsgüter und führte Gespräche mit Bürgermeister Andriy Sadovyy über mögliche weitere Projekte, durch die die Stadt Graz sinnvolle Unterstützung leisten kann. „Es liegt an uns, die Menschen in der Ukraine nicht zu vergessen. Sie haben das Recht auf Demokratie, auf einen souveränen Staat und vor allem – auf ein Leben in Frieden. Projekte wie VinziHerz tragen dazu bei, sie auf dem Weg dorthin zu unterstützten“, so Vizebürgermeisterin Schwentner.

Kooperationsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich: Besuch der Rehabilitationsklinik „Unbroken“

Der Besuch der Rehabilitationsklinik „Unbroken“ hinterließ bei der Delegation einen tiefen Eindruck. Die Klinik betreut täglich etwa 700 Patienten, darunter viele Kriegsversehrte. Ein wichtiger Bestandteil der Klinik ist die Prothesenwerkstatt, in der Arm- und Beinprothesen vor Ort gefertigt werden – ein Bereich, der kontinuierlich auf Hilfsmittel und -kräfte angewiesen ist. Aus diesem Besuch entstand die Idee, eine neue Kooperation mit Graz ins Leben zu rufen.

Kulturelle Zusammenarbeit und Kriegsrealität im Lyceum Lemberg

Zwischen Graz und dem Lyceum Lemberg besteht bereits eine länger andauernde Zusammenarbeit, die von Gemeinderat Philipp Pointner begleitet wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft erwarb Graz Instrumente für Kinder und neue Stühle für den Konzertsaal. Trotz der kulturellen Förderung wird die Kriegsrealität in Lemberg auch bei einem Besuch des Lyceums spürbar: Im Keller des Gebäudes befindet sich ein Luftschutzbunker, in dem bis zu 120 Kinder bei Bombenalarm Schutz suchen können.

Zeichen der Solidarität: Graz unterstützt die Ukraine

Am 24. Feber, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs, setzte Graz ein starkes Zeichen der Solidarität. Der Uhrturm erstrahlte in gelb-blauen Farben und das Rathaus wurde mit ukrainischen Flaggen geschmückt. Der persönliche Besuch von Vizebürgermeisterin Schwentner, die die Grazer Stadtregierung vertrat, verstärkte diese Botschaft der Anteilnahme. Er unterstrich Graz‘ Bereitschaft, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und sich aktiv für eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Lemberg einzusetzen.

©Stadt Graz/Fischer | Am 24. Februar, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs, zeigte Graz eindrucksvoll seine Solidarität. Der Uhrturm erstrahlte in gelb-blauen Farben und das Rathaus wurde mit ukrainischen Flaggen geschmückt.

