Neuer Pächter für Lavanttaler Landgasthaus gesucht

Das Gasthaus und die Jausenstation Zechner in St. Andrä sollen verpachtet werden.

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 16:09

„Ich suche schon sehr lange einen Pächter, aber ich finde einfach keinen“, wendet sich Philipp Sternat an 5 Minuten. Er ist Inhaber des Landgasthauses Zechner in St. Andrä im Lavanttal. Direkt neben der B70 Packer Straße bietet der Betrieb – der erst im Jahr 2020 renoviert wurde – eine 40 Quadratmeter große Gaststube sowie eine „Kuchl“ mit Platz für insgesamt vier Tische und zirka 20 bis 25 Personen. „Verpachtet wird inklusive Einrichtung“, so Sternat, der sich über etwaige Anfragen unter 0664/2070605 freuen würde.