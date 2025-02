55 Mitarbeiter betroffen: Druckerei schließt – „schwierige Entscheidung“

Wie aus einer Aussendung hervorgeht, wird die Druckerei der „Walstead Leykam & CE“ in St. Pölten (Niederösterreich) schließen. Die Entscheidung sei „nach einer gründlichen Analyse der aktuellen Marktsituation und einer sorgfältigen Prüfung aller verfügbaren Optionen getroffen“ worden, heißt es in der Aussendung der Unternehmensgruppe. Und weiter: „Die Schließung des Standortes ist das Ergebnis grundlegender Veränderungen in der Druckindustrie in Europa in den letzten Jahren, darunter Marktveränderungen, steigende Kostenbelastungen und infolgedessen mangelnde Rentabilität.“

Unternehmen „legt Wert auf langfristige Stabilität“

Man möchte die Position als führender Anbieter von Druckleistungen in Europa halten, dafür „müssen manchmal schwierige Entscheidungen getroffen werden“. Das Unternehmen würde jedenfalls „Wert auf langfristige Stabilität, Zuverlässigkeit und Vertrauen“ legen. Und das „sowohl bei seinen Mitarbeitern als auch bei seinen Geschäftspartnern“. Nun soll ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden. Wie es mit den laut Medieninformationen rund 55 Mitarbeitern weitergehen wird, ist derzeit noch unklar.