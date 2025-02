KPÖ bei Gemeinderatswahl: Fokus auf Wohnen und Energiekosten

Am 23. März sind in der Steiermark Gemeinderatswahlen.

Am 23. März wählen die Steirer ihren Gemeinderat. Die KPÖ tritt dabei mit einer Mischung aus neuen und bekannten Gesichtern an. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler, Kommunalreferent Jakob Matscheko und Parteivorsitzender Robert Krotzer stellten in einer Pressekonferenz die inhaltlichen Schwerpunkte, Wahlziele und Kandidaten der Partei vor.

KPÖ und ihre Arbeit auf kommunaler Ebene

Die KPÖ ist in der Steiermark auf kommunaler Ebene aktiv und setzt sich für die Anliegen der Bürger ein. In den regelmäßigen Sprechstunden werden laut Kommunalreferent Jakob Matscheko häufig strukturelle Probleme thematisiert, die auch die politische Arbeit beeinflussen. Ein zentrales Thema ist der Mangel an leistbarem Wohnraum sowie steigende Heiz- und Stromkosten. Robert Krotzer, Landesvorsitzender der KPÖ und Gesundheitsstadtrat in Graz, verweist auf die Beratungsangebote, die zur Unterstützung der Bürger angeboten werden.

KPÖ tritt in mehreren steirischen Gemeinden an

Die KPÖ kandidiert in verschiedenen Gemeinden der Steiermark, darunter in den Obersteiermark-Hochburgen Leoben, Trofaiach, Eisenerz, Mürzzuschlag, Knittelfeld, Bruck an der Mur und Kapfenberg. Auch in der Weststeiermark ist die Partei in sechs Gemeinden vertreten, darunter Voitsberg, Bärnbach und Köflach. In den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz und Südoststeiermark werden neue Anläufe für den Einzug in einzelne Gemeinderäte unternommen. „Wir bauen auf die langjährige Arbeit unserer Gemeinderät:innen und Kandidat:innen vor Ort und unterstützen sie bei der weiteren Verankerung“, betont Robert Krotzer. Der Wahlkampf wird mit einem Budget von 180.000 Euro organisiert, wobei das Ziel ist, die derzeit 39 Mandate zu halten und möglichst weitere zu gewinnen.

Krotzer fordert gerechtere Steuerpolitik zur Entlastung der Gemeinden

„Dass die Gemeindebudgets in einem Großteil der Gemeinden rote Zahlen vorweisen, ist das Ergebnis neoliberaler (Steuer-)Politik,“, erklärt Krotzer. Besonders die Finanzierung von Sozial- und Bildungseinrichtungen sowie der Infrastruktur stellt viele Gemeinden vor erhebliche Herausforderungen. Krotzer fordert die Landesregierung und die kommende Bundesregierung zu einer gerechteren Steuerpolitik auf. Er betont, dass neben einem gerechten Finanzausgleich auch vermögensbezogene Steuern, eine Bankenabgabe und eine Übergewinnsteuer notwendig seien, um wichtige Bereiche, die der Bevölkerung direkt zugutekommen, langfristig finanzieren zu können.

KPÖ setzt auf direkte Hilfe und reagiert auf die Bedürfnisse der Bevölkerung

„Viele Leute kommen zu uns in die Sprechstunden. Dabei merken wir, dass strukturelle Probleme vorliegen, die den Menschen zu schaffen machen. Daraus entwickeln wir unsere Politik“, erklärt KPÖ-Kommunalreferent und Leobner Gemeinderat Jakob Matscheko. Ein zentrales Thema der Partei sind leistbares Wohnen sowie steigende Heiz- und Stromkosten, die viele Haushalte zunehmend belasten. Besonders hohe Nachzahlungen bei Energiepreisen bringen auch den Mittelstand in finanzielle Schwierigkeiten.