Gersdorf: Rätsel um mysteriöse Explosion in Wohnhaus gelüftet

In Weiz kam es am 23. Feber zu einer Explosionn in einem Wohnhaus.

Am Sonntagmittag, dem 23. Februar 2025, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einem Wohnhaus in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz. Der Hausbesitzer konnte den Brand eigenständig löschen und alarmierte anschließend die Einsatzkräfte. Bei der Explosion wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Wir haben bereits darüber berichtet. Nun wurde die Brandursache ermittelt.

Explosion in Wohnhaus in Gersdorf: Ursache ermittelt

Das Landeskriminalamt Steiermark konnte in enger Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Ursache der Explosion in einem Wohnhaus in Gersdorf an der Feistritz ermitteln. Demnach war eine Spraydose im ersten Stock des Hauses verantwortlich. Durch unkontrolliertes Erhitzen der Dose, die mit hochentzündlichem Aerosol gefüllt war, kam es auf dem Ceranfeld des Elektroherdes zu einer Explosion. Die daraus resultierende Druckwelle richtete erheblichen Sachschaden am Gebäude an, dessen genaue Höhe noch unbekannt ist.

Ermittlungen zum Verursacher laufen

Die Suche nach dem Verursacher der Explosion ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.