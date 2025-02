Pensionistin leert zwei Bankkonten, verliert 17.000 Euro

Veröffentlicht am 26. Februar 2025, 17:06 / ©LPD Kärnten

Dienstagmittag, 25. Februar 2025, hat eine 81-jährige Frau in Wien-Simmering die Polizei gerufen, weil sie einem Trickbetrüger aufgesessen war. Dieser hat sich als angeblicher Polizist ausgegeben und ihr gesagt, ihr Geld sei nicht mehr sicher aufgrund der vielen Bankomatsprengungen in den vergangenen Wochen. Sie sollte es also schnellstens von der Bank holen, ein Beamter würde es dann von ihr abholen und sicher verwahren.

Pensionistin fuhr zu zwei Bankfilialen

Daraufhin fuhr die 81-Jährige zu zwei Bankfilialen und hob insgesamt 17.000 Euro von ihren Konten ab, anschließend wartete sie in ihrer Wohnung auf den „Polizisten“. Kurze Zeit später kam dieser dann zu ihr, sie übergab das Geld, wurde jedoch bald misstrauisch. Als sie das Geld zurückforderte, flüchtete der Unbekannte. Die Pensionistin beschreibt den Tatverdächtigen als ungefähr 35 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß. Getragen soll er eine dunkelblaue Uniform haben, auf welcher „Polizei“ zu lesen gewesen sei. Eine Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief negativ, berichtet die Polizei.