Zeuge sieht, wie in Geschäft eingebrochen wird – dann rückt die WEGA aus

Im neunten Wiener Gemeindebezirk (Alsergrund) wurden die Polizisten in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.15 Uhr gerufen, weil ein Zeuge einen laufenden Einbruchsdiebstahl beobachtete. Im Inneren des betroffenen Geschäfts konnten die Beamten dann eine Person wahrnehmen, die augenscheinlich eingebrochen war, so die Polizei in einer Aussendung.

Auch WEGA ist ausgerückt

Daraufhin rückte auch die WEGA an, der Tatverdächtige, ein 15-jähriger Russe, konnte angehalten und vorläufig festgenommen werden. Als man ihn durchsuchte, konnte kein Diebesgut gefunden werden. Der zweite Tatverdächtige soll noch vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verlassen haben und geflohen sein, berichtet der Zeuge.

So ist die Tat abgelaufen

Der 15-Jährige gab dann gegenüber der Polizei an, dass er die Scheibe mit einem Notfallhammer eingeschlagen hat und so in das Innere des Geschäfts gelangt sei. Der Jugendliche war von seiner Betreuungseinrichtung als abgängig gemeldet, er wurde auf freiem Fuß angezeigt und in weiterer Folge in die Obhut eines Betreuers übergeben.